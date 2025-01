Η Μονακό φιλοξενείται από την Άλμπα Βερολίνου και θυμήθηκε τον νυν προπονητή της, Βασίλη Σπανούλη που είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης και MVP με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ίδιο γήπεδο.

Η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για το 2025 βρίσκει την Μονακό να δοκιμάζεται στην έδρα της Άλμπα Βερολίνου το βράδυ της Πέμπτης (02/01, 21:00, Novasports 5), για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αφορμή την επίσκεψη στην «Uber Arena», οι άνθρωποι των Μονεγάσκων θυμήθηκαν τον άνθρωπο που αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό AKTOR και MVP εκείνου του Final Four το 2009 στο ίδιο γήπεδο.

Ο λόγος φυσικά για τον νυν προπονητή της Μονακό, Βασίλη Σπανούλη ο οποίος είχε σηκώσει την πρώτη του από τις τρεις EuroLeague στην αποψινή έδρα των Βερολινέζων.

Vassilis Spanoulis returns to Uber Arena where he lifted his first EuroLeague trophy back in 2009 😎🏆 pic.twitter.com/qiZ6SvnqGr