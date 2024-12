Ο Γουέινιεν Γκέιμπριελ κατέγραψε το εντυπωσιακό +30 στο +/- απέναντι στην Μπάγερν, κάτι που τον έφερε στην κορυφή της EuroLeague για τη 18η αγωνιστική όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη.

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό. Όντας για λίγες μέρες στην ομάδα, ο προερχόμενος από τη Μακάμπι σέντερ, πάτησε παρκέ κόντρα στην Μπάγερν και έβαλε τη σφραγίδα του στο «διπλό» του Παναθηναϊκού.

Ο ψηλός από το Νότιο Σουδάν κατέγραψε ένα στατιστικό που τον τοποθέτησε στην κορυφή μιας λίστας για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο λόγος για τον δείκτη του +/- που τον έφερε πρώτο, μιας και κατέγραψε ένα εκπληκτικό +30.

Στα 29 λεπτά, δηλαδή, που βρέθηκε στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπάγερν με 30 πόντους διαφορά. Ενώ στην πεντάδα αυτήν βρίσκεται και ο Κώστας Σλούκας με +24.

Για την ιστορία ο Γκέιμπριελ σκόραρε 6 πόντους με 3/3 δίποντα, μάζεψε 8 ριμπάουντ εκ των οποίων τα τρία επιθετικά και έκανε ακόμα 5 μπλοκ και 2 κλεψίματα.

