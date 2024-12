Ο Γκέιμπριελ ήταν κομβικός στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και έκανε θραύση στις τάπες.

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από το Μόναχο και υποχρέωσε τη Μπάγερν στην πρώτη της εντός έδρας ήττα στη Euroleague. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ. Ο σέντερ από το Νότιο Σουδάν έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο και έδωσε πολλές λύσεις στην ομάδα του Αταμάν.

Έπαιξε για 27:45 κερδίζοντας επάξια τα λεπτά του από τον Αταμάν που τον εμπιστεύτηκε. Τελείωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους, 3/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ και φυσικά το εντυπωσιακότερο ήταν οι πέντε τάπες. Ένα... σκιάχτρο κοντά στο καλάθι που δεν επέτρεψε στην Μπάγερν να βρει εύκολους πόντους.

Μοναδικό του ψεγάδι ήταν οι 0/4 βολές του στο ματς. Όμως η συνολική του παρουσία ήταν εξαιρετική και δεν μπορούν να την... επισκιάσουν.

