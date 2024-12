Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Ζάλγκιρις επικρατώντας με σκορ 95-78.

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ζάλγκιρις αναμετρήθηκαν στην Αλεξάνταρ Νίκολιτς Αρένα, με την ομάδα του Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 95-78 και να δίνει τέλος στο σερί των πέντε συνεχόμενων ηττών, βελτιώνοντας παράλληλα το ρεκόρ της σε 5-13.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τζέιλεν Χορντ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, ενώ για τους Λιθουανούς, που υποχώρησαν στο 10-8, ξεχώρισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που πέτυχε 15 πόντους αντίστοιχα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ζάλγκιρις διασταύρωσαν τα ξίφη τους επί σερβικού εδάφους στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague. Η «ομάδα του λαού» ξεκίνησε... αφηνιασμένη την αναμέτρηση κάνοντας ό,τι ήθελε την άμυνα των Λιθουανών από την πρώτη κιόλας περίοδο.

Μετά τα πρώτα δέκα αγωνιστικά λεπτά η διαφορά είχε φτάσει ήδη στους επτά πόντους (26-19), ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δεν έδειξε να βελτιώνεται.

🌟Jaylen Hoard with the steal, and Jokubaitis finishes it off!



Teamwork makes the dream work!🪄😉 pic.twitter.com/3qfb4gUGYk