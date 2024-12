Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε «φωτιά» στο πρώτο ημίχρονο από τα τρίποντα και επέβαλλε πλήρως τον ρυθμό της κόντρα στην Άλμπα. Τρομερή ευστοχία του Γιουλ, σε ιστορική βραδιά για τον ίδιο.

Η Άλμπα Βερολίνου υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague και κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να γίνει καταιγιστική και να επιβάλλει απόλυτα την κυριαρχία της.

Βασικό της «όπλο» τα σουτ των τριών πόντων. Πιο συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου είχε μετρήσει 9 εύστοχα τρίποντα σε συνολικά 19 προσπάθειες. «Ηγέτης» σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο Σέρχιο Γιουλ με έβαλε 4/5!

Ο Ισπανός γκαρντ παράλληλα, με τη συμμετοχή του στον αγώνα έφτασε συνολικά τις 425 συμμετοχές, ισοφαρίζοντας εκείνες του Κάιλ Χάινς στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην Euroleague.

Sergio Llull ties Kyle Hines in most appearances in EuroLeague history with 425 tonight! 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/7AbdVPqFHK