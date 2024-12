Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 16ης αγωνιστικής στην Euroleague και η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε ένα ειδικό βίντεο για τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» οδήγησε την ομάδα του στη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια με 87-77 πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και άφησε πίσω του τον Κέντρικ Ναν (με 37 βαθμούς) στην... κούρσα για το MVP της 16ης αγωνιστικής.

Η Euroleague ετοίμασε ένα βίντεο για τον Σάσα Βενζένκοβ, ο οποίος είχε 27 πόντους με 6/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος.

His best moments from his performance against Virtus Bologna HERE👀



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/lLHFMzg6cZ