Πίτερς στο Gazzetta για την «κατάρα» της πρώτης θέσης: «Αυτά είναι για τους προληπτικούς, όχι για μένα!»

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε στο Gazzeta για την μεγάλη εμφάνισή του απέναντι στην Άλμπα, τη θέση «5» που καλείται να παίξει, αλλά και για την… κατάρα της πρώτης θέσης στη regular season της Euroleague.

Ο Άλεκ Πίτερς στον φετινό Ολυμπιακό μοιάζει να έχει γίνει ένα πολυεργαλείο, το οποίο είναι έτοιμο να καλύψει κάθε κενό που μπορεί να υπάρξει στο ρόστερ.

Εντάξει, το ότι μπορούσε να καλύψει όλες τις θέσεις των φόργουορντ το ξέραμε. Όμως πλέον έχει πάει ένα βήμα παραπέρα, καθώς, όσο οι Μιλουτίνοφ – Φαλ ήταν εκτός δράσης, έπαιξε και στο «5». Μάλιστα, όντας «5», πραγματοποίησε και την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, καθώς κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου σταμάτησε στους 33 πόντους με 8 εύστοχα τρίποντα, νούμερα που αποτελούν και προσωπικά ρεκόρ καριέρας!

Το Gazzetta βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια… μικρή ανάκριση στον Άλεκ Πίτερς μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανιώνιο, με τον Αμερικανό, σε ερώτηση για το πώς είναι να μαθαίνεις μια νέα θέση, να τονίζει ότι «Αν το καλοσκεφτείς, με τον τρόπο που παίζουμε υπάρχουν πολλά νέα πράγματα για να γεμίσουμε το μυαλό μας. το βλέπουμε κάθε μέρα από τα παιδιά που παίζουν στο «5». Όταν είσαι εδώ αρκετά χρόνια και με τον ίδιο προπονητή μπορείς να μάθεις κάποια πράγματα γρηγορότερα».

Όσο για το αν θεωρεί πως είναι το καλύτερο στρετς σέντερ στην Ευρώπη, ο Άλεκ Πίτερς κράτησε… χαμηλά τη μπάλα. «Θα αφήσω τους άλλους να το πουν αυτό», είπε ο Άλεκ Πίτερς, ενώ σε ερώτηση σχετικά με το εάν περιμένει ένα δείπνο από τους Μιλουτίνοφ και Φαλ για το γεγονός πως κάλυψε το κενό τους, τόνισε πως: «Όχι, όχι, είναι εντάξει με εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τι θέση παίζω, αρκεί να παίζω. Ελπίζω να είναι σύντομα υγιείς, γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα με εκείνους μέσα».

«Δεν αισθάνεσαι τίποτα όταν είσαι... in the zone»

Όπως είπαμε, απέναντι στην Άλμπα, ο Άλεκ Πίτερς έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του, όντας αυτό που λένε στην Αμερική «in the zone». Πώς όμως αισθάνεται ένας παίκτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση; «Δεν αισθάνεσαι τίποτα. Είναι όλα ένστικτο και δεν σκέφτεσαι τίποτα. Απλά παίζεις με το ένστικτο», τονίζει ο Άλεκ Πίτερς.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο οποίο θέλει τη νίκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας.

«Είναι σπουδαίο να είμαστε σε αυτή τη θέση και να παίζουμε στην έδρα μας. Με αυτά που διακυβεύονται, το να κρατήσουμε την πρώτη θέση είναι σημαντικό για τον σύλλογο και πρέπει να την κρατήσουμε. Το να έχουμε το παιχνίδι στο ΣΕΦ σίγουρα μας βοηθά», ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς, πριν σταθεί στην… κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας της Euroleague. «Τόσο προληπτική χώρα φίλε. Όλοι νομίζουν πως είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτά είναι για τους προληπτικούς. Όχι για μένα», δήλωσε.

Τέλος, προσπαθήσαμε να του αποσπάσουμε κάποια προτίμηση ενόψει Play Offs, όμως ο Άλεκ Πίτερς το μοναδικό που θέλει είναι η πόλη στην οποία θα κληθεί να πάει ο Ολυμπιακός να είναι κοντά στην Ελλάδα! «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε ομάδα. Όπως το βλέπω τώρα, είναι ένα μεγάλο γκρουπ ομάδων που δεν μπορείς να κόψεις καμία. Προσωπικά, προτιμώ απλά να είναι σύντομη η πτήση», ανέφερε, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο την μικρή «ανάκριση» που του έκανε το Gazzetta.



