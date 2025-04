Μετά την καταπληκτική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν και το ρεκόρ καριέρας του Άλεκ Πίτερς στην 33η αγωνιστική, το Gazzetta ανέτρεξε στις κορυφαίες επιδόσεις των παικτών τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού AKTOR στη φετινή EuroLeague.

Η EuroLeague βρίσκεται ένα βήμα πριν δώσει την τελευταία της... παράσταση για τη regular season με την 34η αγωνιστική να βρίσκεται προ των πυλών. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τελική ευθεία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου και φέτος ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστούν για τα καλά.

Με τα πάνω τους και τα κάτω τους οι δύο «αιώνιοι» αποτελούν για ακόμη μία χρονιά τις κορυφαίες ομάδες του θεσμού έχοντας «κλειδώσει» και επίσημα το πλεονέκτημα έδρας στα Play Offs. Ο Εργκίν Αταμάν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα έδωσαν όλα μαζί με τους παίκτες τους αψηφώντας σοβαρούς τραυματισμούς, ατυχίες και εμπόδια και είδαν μερικούς από αυτούς να... λάμπουν, να παίρνουν την ευθύνη στα χέρια τους και να πραγματοποιούν κορυφαίες εμφανίσεις στην ιστορία της EuroLeague βάζοντας τη δική τους υπογραφή στη φετινή σεζόν.

Η αναδρομή στα καλύτερα παιχνίδια των σταρ των «αιωνίων» θα ξεκινήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης της περασμένης χρονιάς που εδώ και λίγο διάστημα κινούνται σε ρυθμούς... Κέντρικ Ναν. Για να είμαστε ρεαλιστές από πέρυσι «χορεύουν» στον ρυθμό του Αμερικανού γκαρντ και της νέας πνοής που έχει φέρει όχι μόνο στον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά και σε ολόκληρη την EuroLeague, όμως το νέο της τριετούς ανανέωσής του με την ομάδα ήρθε για να γλυκάνει ακόμη περισσότερο τις καρδιές των «πράσινων» φιλάθλων.

Φέτος ο Ναν είναι κάτι παραπάνω από... better, όπως είναι και το ψευδώνυμό του στο Instagram, με πιο πρόσφατη τη φαινομενική εμφάνιση στην έδρα της Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 33η αγωνιστική, όπου σημείωσε 37 πόντους με 5/5 τρίποντα, 9/12 δίποντα και 5 ασίστ, ενώ παράλληλα έκανε και ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης με 43 PIR.

Βέβαια, την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Αμερικανός γκαρντ την πραγματοποίησε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο για την 16η αγωνιστική. Σε αυτή την αξέχαστη και συνάμα ιστορική βραδιά ο Ναν πέτυχε 39 πόντους με 8/16 τρίποντα και 7 ριμπάουντ, ενώ το πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι τους 21 πόντους τους σημείωσε στο πρώτο δεκάλεπτο ευστοχώντας σε 7(!) τρίποντα. Να σημειωθεί ότι ο Κέντρικ Ναν είναι πρώτος σε μέσο όρο πόντων στην EuroLeague με 20.8 και είναι ο μοναδικός παίκτης με τρία ματς όπου έχει σκοράρει 35+ πόντους φέτος (είχε βάλει 36 κόντρα στην Αναντολού Εφές).

Στον αντίποδα έχουμε τον αστέρα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος επέστρεψε στο «σπίτι» του, στο λιμάνι του και δείχνει ότι ήρθε για να μείνει. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μετά τη θητεία του στους Σακραμέντο Κινγκς στο NBA επανήλθε στις... εργοστασιακές του ρυθμίσεις φορώντας τα ερυθρόλευκα πρωταγωνιστώντας σε κάθε παιχνίδι.

Η 10η Ιανουαρίου του 2025 θα μείνει αλησμόνητη στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού και ιδιαίτερα του Βεζένκοβ, με τον 29χρονο σταρ των Πειραιωτών να πραγματοποιεί «εξωγήινη» εμφάνιση με 45 ολόκληρους πόντους με 10/10 δίποντα και 8/10 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 7 ριμπάουντ και συνολικά 52 βαθμούς στην κλίμακα αξιολόγησης, επιδόσεις που έσπασαν τέσσερα ρεκόρ (πόντων, διπόντων, τριπόντων, PIR)!

