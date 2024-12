Παναθηναϊκός: Sold out η πτήση για το ματς με Αρμάνι

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως η πτήση για Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι (30/1/25)

O Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με την Αρμάνι στο Μιλάνο στις 30 του Γενάρη του 2025 και ορισμένοι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν μαζί με την αποστολή.

Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωση πως η πτήση για την ιταλική πόλη θα είναι sold out, αφού εξαντλήθηκαν όλες οι θέσεις, κάτι που δείχνει και την τεράστια ζήτησε που υπάρχει. Όλες οι θέσεις δεσμεύτηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες.

Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🙌



The flight to Milan is FULLY BOOKED!



Every available seat was taken in less than 24 hours!



Thank you #PAOFans 💚@aktina_travel 🤝#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/VESmE996CG