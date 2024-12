Η Euroleague ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του Γιάνις Τίμα.

Ο Γιάνις Τίμα βρέθηκε νεκρός σε μία πολυκατοικία της Μόσχας, έχοντας φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 ετών, ενώ δημοσιεύματα από τη Ρωσία κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Ο θάνατος του 32χρονου έχει βυθίσει στο πένθος το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να είναι μία από τις πρώτες ομάδες οι οποίες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του άλλοτε παίκτη των «ερυθρόλευκων», κατά την περίοδο του 2018-19.

Η Euroleague όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, ενημέρωσε για την απόφασή της να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από το τζάμπολ της 16ης αγωνιστικής της διοργάνωσης αλλά και από τη 12η του EuroCup.

EuroLeague Basketball joins the Latvian and global basketball communities in mourning the passing of Janis Timma on Tuesday.



A moment of silence will be observed in his memory before all EuroLeague Round 16 and EuroCup Round 12 games. pic.twitter.com/87Mz5gctVR