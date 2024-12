Euroleague: Ο Βεζένκοβ διάλεξε Σπανούλη, ο Λεσόρ τον Μπατίστ και ο Μπογκντάνοβιτς τον Διαμαντίδη

Βεζένκοβ, Λεσόρ και Μπογκντάνοβιτς διάλεξαν τους αγαπημένους τους παίκτες στην ιστορία της Euroleague.

Εδώ και μια εβδομάδα περίπου έχει ανοίξει η ψηφοφορία για τους καλύτερους 25 των τελευταίων ετών. Ήρθε η σειρά του Βεζένκοβ, του Λεσόρ και του Μπογκντάνοβιτς να κάνουν τις επιλογές τους που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Σάσα Βεζένκοβ επέλεξε τους Σπανούλη και Άντονι Πάρκερ, ο Λεσόρ που τον επηρέασε περισσότερο, ενώ ο Ντε Κολό του άρεσε να παρακολουθεί. Τέλος από την πλευρά του ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς διάλεξε τον Διαμαντίδη.

