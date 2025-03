Η One Team του Ολυμπιακού άφησε για λίγο το παρκέ και πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» με το μότο «Ύμνος στην ομαδικότητα και επαφή με τη φύση».

Η One Team του Ολυμπιακού πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» τη Δευτέρα (31/3), έχοντας τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τους ήχους της φύσης, την μουσική και στοχεύοντας στην ανάδειξη της συνεργασίας αλλά και της ομαδικότητας. Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η σημερινή (31/03) προπόνηση του One Team είχε... επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος»!

Η One Team του Ολυμπιακού άφησε για λίγο το παρκέ και μαζί με τους ωφελούμενους από το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επισκέφθηκε το ΚΠΙΣΝ, το πολυλειτουργικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο κέντρο παιδείας, τέχνης, αθλητισμού και αναψυχής!

Οι αθλητές μας περπάτησαν στον βοτανόκηπο -όπου φιλοξενείται πληθώρα φυτικών ειδών και αυτοφυών αρωματικών φυτών-, στον Μουσικό Κήπο, έναν χώρο παιχνιδιού σχεδιασμένος να εξοικειώσει τα παιδιά με τους ήχους, τη γλώσσα της μουσικής, τον μουσικό ήχο της θάλασσας και τέλος έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια στο ξέφωτο!

Στόχος της ημέρας ήταν όλα τα παιδιά να δεθούν ακόμα περισσότερο μεταξύ τους, να μάθουν την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας και να έρθουν σε επαφή με τη φύση».

