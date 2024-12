O Eργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει της διαβολοβδομάδας και τόνισε ξανά πως ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Αρμάνι (17/12) και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών, ενώ δήλωσε ξανά σίγουρος πως η ομάδα του θα πάει στο Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε στην media day ενόψει Αρμάνι

Για την εικόνα της ομάδας του και τα προβλήματα: «Δεν έχουμε προβλήματα. Σε αυτή την Euroleague όλες οι ομάδες μέσα στη σεζόν έχουν κάποιες δύσκολες περιόδους. Κάποιες ομάδες ξεκίνησαν άσχημα και δεν έκαναν νίκες, αλλά μετά έχτισαν σερί. Άλλες ομάδες, όπως εμείς, ξεκίνησαν καλά. Όμως, τώρα έχουμε τρεις ήττες σε τέσσερα παιχνίδια. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι σημαντικό να συγκεντρωθούμε στα δύο παιχνίδια που χάσαμε με μεγάλη διαφορά. Και με δύο πόντους να χάναμε, δεν θα άλλαζε κάτι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στα δύο εντός έδρας παιχνίδια και να είμαστε δυνατοί. Όπως λέτε και εσείς, στα 15 ματς έχουμε 8 νίκες. Τώρα έχουμε δύο ματς στην έδρα μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι, μαζί με τον κόσμο, για αυτά τα δύο παιχνίδια. Μετά θα δούμε τη βαθμολογία, θέλουμε να είμαστε σε μια πολύ καλή θέση».

Για το πόσο σημαντικό είναι το γεμάτο ΟΑΚΑ: «Όλοι πρέπει να θυμούνται ότι ο κόσμος δεν έρχεται εδώ μόνο για να απολαμβάνει την ομάδα. Έρχεται και για να τη βοηθάει σε δύσκολες στιγμές. Αυτή η ομάδα στα τελευταία δύο ματς ήταν σε δύσκολη περίοδο. Στο τελευταίο παιχνίδι ο βασικός μας σκόρερ, Κέντρικ Ναν, δεν αγωνίστηκε. Υποφέραμε, είχαμε τραυματίες. Θα είναι πολύ σημαντικό να βρουμε εξαιρετική ατμόσφαιρα, σπουδαίο κοινό, για να προσπαθήσουμε να νικήσουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αυτά τα δύο παιχνίδια. Λέω κάθε φορά πως ο κόσμος είναι ο 6ος παίκτης μας στο παρκέ. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήμασταν πίσω στο σκορ στην 4η περίοδο. Η ομάδα βρήκε κίνητρο από τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίρνουμε κίνητρο από το κοινό μας και γι' αυτό τους θέλουμε όλους εδώ. Να ξεχάσουν τι έγινε στα δύο προηγούμενα ματς και να συγκεντρωθούν σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Αν κερδίσουμε σε αυτά τα δύο ματς, θα μιλάμε διαφορετικά».

«Ο Κέντρικ και ο Παπαπέτρου δεν προπονήθηκαν. Έχουν ένα πρόβλημα. Ο Παπαπέτρου είναι με πυρετό στο νοσοκομείο. Με τον Κέντρικ είπαμε πως ήταν καλύτερο να μην προπονηθεί σήμερα, μετά τον χθεσινό τραυματισμό. Είναι αμφίβολοι και οι δύο, θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Είμαι αισιόδοξος, ελπίζω πως και οι δύο θα είναι στο παρκέ».

Για την Αρμάνι Μιλάνο: «Η Αρμάνι είναι εξαιρετική ομάδα. Έχει έναν σπουδαίο προπονητή, τον σέβομαι τον Μεσίνα. Ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν, αλλά βρήκε τρόπο να μείνει ψηλά και τώρα έχει ένα σερί νικών. Η μεταγραφή του Μάνιον άλλαξε την ομάδα, παίζουν με τον Μίροτιτς και τον Λεντέι στις θέσεις "4" - "5" και αποδίδουν πολύ καλά. Πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα και να επιτεθούμε στα αδύναμα σημεία της, τα οποία αναλύσαμε και συζητήσαμε με την ομάδα, για να είμαστε στο επίπεδό της».

Για τη δήλωσή του για τα εισιτήρια του Final Four: «Φυσικά. Γιατί να μην το πω; Πείτε μου μια ομάδα που έχει εγγύηση ότι θα βρεθεί στο Final Four. Ύστερα από αυτή τη διπλή αγωνιστική θα μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα. Συνεχίστε να μας πιστεύετε. Ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four στο Άμπου Ντάμπι».

Για το αν ο ΠαναθηναϊκόςAktor έπρεπε να είναι καλύτερος φέτος, σε σχέση με το περσινό ξεκίνημά «Δεν είναι εύκολο να βάζεις τέτοιους παίκτες σε μια ομάδα, που βρίσκεται σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Χάσαμε κάπως την ισορροπία μας, προσπαθήσαμε να την βρούμε. Όμως, μέσα στη σεζόν χάσαμε πολλούς παίκτες σε κρίσιμες στιγμές. Ο Γκριγκόνις για εμάς ήταν παίκτης - κλειδί πέρυσι στην επίθεση. Ο Παπαπέτρου πέρυσι ήταν εξαιρετικός στο κλείσιμο της σεζόν, φέτος δεν έχει δείξει τις δυνατότητές του. Έχουμε κάποια προβλήματα. Μίλησα με τον Λορένζο Μπράουν, πρέπει να παίξει πιο σκληρά. Δεν έχει εδώ τα λεπτά που είχε στην Μακάμπι, στην οποία αγωνιζόταν 32'. Εδώ είναι αδύνατο να συμβεί αυτό. Έχουμε πολύ σημαντικούς παίκτες στην περιφέρεια, πέρυσι πήραμε τον τίτλο μαζί τους. Αναφέρομαι στον Σλούκα, τον Ναν και τον Γκραντ. Φυσικά, δεν είναι εύκολο. Όμως, είδα πως πολλές ομάδες έχουν αυτά τα προβλήματα. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προβλήματα. Και πέρυσι, στην ίδια περίοδο, δεν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση, από ό,τι είμαστε τώρα. Το μέλλον είναι το σημαντικό, τα δύο επόμενα ματς και το να ξεκινήσουμε τον β' γύρο της Euroleague με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».