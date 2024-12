Ο Ολυμπιακός έδωσε το... σύνθημα για την «επόμενη ημέρα» μετά την ήττα από την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη τους εντός έδρας ήττα για την Euroleague από την Παρί με 96-90 αλλά άπαντες στον οργανισμό την αφήνουν πίσω και κοιτάζουν τα αμέσως επόμενα παιχνίδια.

Στην... καθιερωμένη «καλημέρα» μέσα από τα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός «στόχευσε» στην «επόμενη ημέρα» γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Το να πέσεις είναι μέρος της ζωής, το να σηκωθείς είναι η ζωή»

Kalimera! ☕️☀️😤



Falling down is a part of life. Getting back up is living.



📸 Mood of the Day#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/A9g9L24Evb