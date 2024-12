Το Gazzetta παρουσιάζει την ιδιαίτερη σύνδεση που υπάρχει (και) τη φετινή σεζόν ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Παρτίζαν, η οποία αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς «συνδετικούς κρίκους».

Η δράση στο δεύτερο μέρος μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας» στην Euroleague αρχίζει απόψε, Πέμπτη (5/12). Φυσικά, ανάμεσα στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας βρίσκεται και εκείνη μεταξύ της Παρτίζαν και του Παναθηναϊκού AKTOR με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:30.

Από μόνος του ένας αγώνα μέσα στο Βελιγράδι και στη συγκεκριμένη έδρα (και ατμόσφαιρα) για την πρωταθλήτρια ομάδα της περασμένης σεζόν θα είχε το δικό του ενδιαφέρον, ωστόσο αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν τις δύο πλευρές τις... ενώνει μία ιδιαίτερη τριάδα.

Πρώτο μέρος αυτής της τριάδας είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αποκάλεσε ως μαέστρο και κομμάτι της ιστορίας της Euroleague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θεωρείται από την πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται με το μπάσκετ ως ο κορυφαίος προπονητής που έχει βγάλει η Ευρώπη. Ο ίδιος μάλιστα έχει συνδέσει ορισμένα από τα καλύτερά του χρόνια στους πάγκους της Euroleague με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός όσο βρισκόταν στο «τριφύλλι» κατάφερε να κατακτήσει 5 φορές το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης ενώ βρέθηκε σε 4 ακόμη Final Four. Παράλληλα, μπόρεσε να σηκώσει 11 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα και 7 το εγχώριο κύπελλο.

Από το 2021 και ύστερα από απουσία περίπου ενός χρόνου από τους πάγκους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να επιστρέψει στην Παρτίζαν μετά από 28 χρόνια, με τον σύλλογο μάλιστα να μη βρίσκεται εκείνη την περίοδο στην Euroleague αλλά στο EuroCup. Από τη σεζόν του 2022-23 η ομάδα έχει καταφέρει να παραμείνει στη μεγάλη διοργάνωση ενώ έφτασε αρκετά κοντά στο να βρεθεί στο Final Four εκείνης της περιόδου, μένοντας εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το επεισόδιο ανάμεσα στον Κέβιν Πάντερ και τον Σέρχιο Γιουλ από το Game 2 να έχει μείνει στην ιστορία.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM