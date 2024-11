Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ιδιαίτερα κεφάτος μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός κι επικράτησε με 92-69 της Μπασκόνια στο ΣΕΦ. Μετά το τέλος του ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπήκε στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες, έχοντας όρεξη και για πλάκα προς τον γυμναστή της ομάδας, Αντρέα Γκατζούλη.

Ο γυμναστής είπε για δύο μέρες ρεπό, όμως εκεί εμφανίστηκε ο κεφάτος Μπαρτζώκας και είπε: «Άσε με να τους τα πω. Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ, όχι εσύ. Θα δώσω προαιρετική προπόνηση την Κυριακή για όποιον θέλει, το επιτελείο θα είναι εδώ. Αν θέλετε να κάνετε θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να ξεκουραστείτε».

Who is the boss here??? 🫣



Coach B is the boss, and he gave it... 3 Days Off!! 😎#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/gMdMP3BUBI