Η καθημερινότητα του Εβάν Φουρνιέ: «Ένιωσα γεμάτος από την αγάπη που έλαβα και που λαμβάνω»

Για την αγάπη που δέχεται από την πρώτη μέρα καθώς και την καθημερινότητά του στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε το καλοκαίρι το μεγάλο βήμα και μετά από 12 χρόνια στο NBA, αποτέλεσε μία εκ των σημαντικότερων κινήσεων του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος σταρ συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα και η EuroLeague πέρασε μία μέρα μαζί του, με τον ίδιο να περιγράφει πλέον την καθημερινότητά του. Από το ξύπνημά του το πρωί, ως την προετοιμασία του και τα παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό.

«Η καθημερινότητά μου σε μια ημέρα αγώνα; Δεν σηκώνομαι μόνος μου το πρωί. Με ξυπνούν τα παιδιά μου, γύρω στις 8:00. Έξι εβδομάδες είναι φανταστικά. Η προσαρμογή είναι πολύ ομαλή. Η υποδοχή ήταν απίστευτη.

Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός. Δεν το περίμενα. Ένιωσα γεμάτος από την αγάπη που έλαβα και που λαμβάνω. Η προπόνηση είναι αργά εδώ στην Ευρώπη, οπότε έχω χρόνο να δω βίντεο για τον αντίπαλο που παίζουμε. Μετά είμαι έτοιμος να πάω στο γήπεδο γύρω στις 11 και μετά περνάω χρόνο στο γήπεδο».

Game day experience with @EvanFourmizz? 👀

Say no more! 😮‍💨



Watch Evan taking us through his game day routine, talking about his first weeks in EuroLeague and more! #RivalrySeries pic.twitter.com/dqFWGoF3FO