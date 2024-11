Μπέβερλι: «Ο Μότλεϊ θέλει να παίξει σε σερβική ομάδα της Euroleague, μου τηλεφώνησε η Ρεάλ» (vid)

O Πάτρικ Μπέβερλι στάθηκε στον Τζόναθαν Μότλεϊ στο podcast του και τόνισε πως θέλει να παίξει στη Euroleague.

Συνεχίζεται το... σίριαλ με τον Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μίλησε για εκείνον και τόνισε πως: «Δεν ξέρουμε τίποτα για τον παίκτη». Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε το BasketNews, ο παίκτης τερμάτισε το συμβόλαιό του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Για τον Μότλι μίλησε και ο Πατ Μπέβερλι στο podcast του. «Ο Μότλι σηκώθηκε κι έφυγε. Ήμασταν Κόμπι και Σακ. Ήρθα στο Τελ Αβίβ επειδή ήξερα ότι είναι εδώ. Μας είπε πως δεν νιώθει ασφαλής. Ήταν ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος ψηλός στο EuroCup. Θέλει να παίξει σε ομάδα της EuroLeague στη Σερβία. Πλέον είμαστε χωρίς ψηλό και αναρωτιόμαστε τι θα κάνουμε.

Ομάδες από το NBA και από τη EuroLeague με παίρνουν τηλέφωνο, με πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης και μερικές ακόμη για να με ρωτήσουν αν είμαστε έτοιμοι να το διαλύσουμε. Ήρθα εδώ για τον Μότλεϊ και για τον προπονητή. Με τον Μότλεϊ παίξαμε στους Κλίπερς και τώρα ήμασταν Κόμπι και Σακ, Στόκτον και Μαλόουν», ανέφερε ο Μπέβερλι.

Pat Bev says he’s considering a return to the NBA after a few teams reached out to him



He also says he feels ‘abandoned’ after his teammate left the team due to feeling unsafe



