Τα καρφώματα των Ματίας Λεσόρ και Μόουζες Ράιτ πήραν θέση στο Top10 της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το απόλυτο στις νίκες τους στη διπλή αγωνιστική και φυσικά η παρουσία τους δε λείπει από το Top10 της έβδομης στροφής της EuroLeague.

Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στη 10η θέση μετά από το κάρφωμα που έκανε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στην τρίτη περίοδο. Στο Νο6 συναντάμε τον Μόουζες Ράιτ που πήρε την ασίστ του Τάιλερ Ντόρσεϊ και κάρφωσε με μανία στο καλάθι της Μπαρτσελόνα.

Στην κορυφή ο Σέιμπεν Λι, που... ξέρανε τη Ρεάλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και χάρισε τη νίκη στη Μακάμπι.

