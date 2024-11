Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε από το Βελιγράδι κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Κώστα Σλούκα να αναλαμβάνει και πάλι δράση στο τέλος «καθαρίζοντας» για την ομάδα του. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat γράφει για την αποτελεσματικότητα του αρχηγού των «πρασίνων» όταν η μπάλα... καίει.

Μια από τις πιο διάσημες φράσεις παγκοσμίως είναι η «It ain’t over ’til the fat lady sings», δηλαδή τίποτε δεν έχει τελειώσει εάν δεν τραγουδήσει η χοντρή.

Μπορεί να προέρχεται από την... όπερ αλλά χρησιμοποιείται σε πολλές εκφάνσεις της ζωής. Όπως στον αθλητισμό. Και δηλώνει ότι κανένα ματς δεν έχει τελειώσει εάν και εφόσον δεν βγουν μπροστά οι μεγάλες προσωπικότητες των ομάδων. Οι δυνατοί. Και ως γνωστόν, το τέλος το ορίζουν (συνήθως) οι δυνατοί. Εκείνοι που αναλαμβάνουν δράση όταν πρέπει να πάρουν τη μπάλα στα χέρια τους και να αποφασίσουν.

Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα. Από τους πιο «clutch» παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είτε σκοράροντας, είτε δημιουργώντας. Θα είναι πάντα εκεί. Για να ζητήσει και να πάρει τη μπάλα. Για να αποφασίσει. Και εννέα φορές στις 10 η απόφαση που θα πάρει θα είναι και η σωστή. Ασχέτως εάν η μπάλα μπει στο καλάθι ή όχι. Αν και έχει αποδείξει ότι σπανίως δεν θα βρεθεί να «αναπαύεται» στο αντίπαλο διχτάκι.

Το είδαμε να συμβαίνει και στην «καυτή» ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου, απ' όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR απέδρασε με μια σημαντική νίκη έχοντας φέρει τα πάνω-κάτω στο ματς και έχοντας ανατρέψει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί από την ευστοχία των παικτών του Ερυθρού Αστέρα οι οποίοι βρέθηκαν να προηγούνται και με 14 πόντους διαφορά.

Ο Σλούκας έχει το 49% των πόντων του στα τελευταία εξάλεπτα

Ο αρχηγός των «πρασίνων» ανέλαβε δράση από το 34' και μετά. Όταν οι γηπεδούχοι είχαν ανακτήσει εκ νέου το μομέντουμ έχοντας προηγηθεί με 63-57, εκείνος με... συνοπτικές διαδικασίες έφερε την ομάδα του ξανά σε διεκδίκηση νίκης έχοντας πετύχει οκτώ πόντους και έχοντας μοιράσει δύο ασίστ! Και κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μεγάλη ανατροπή και έφτασε στις πέντε νίκες στη φετινή Euroleague (5-2) και τις τρεις μακριά από το ΟΑΚΑ!

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα όχι η τελευταία, που ο Κώστας Σλούκας κάνει πράξη το «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going». Από το ξεκίνημα της Euroleague και δη τις στιγμές που χρειάστηκε περισσότερο, ο Έλληνας γκαρντ έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του και «καθάριζε» για τον Παναθηναϊκό.

Οι αριθμοί αποδεικνύουν του λόγου το αληθές! Μέχρι στιγμής έχει σημειώσει συνολικά 47 πόντους στην Euroleague έχοντας αγωνιστεί ωστόσο πολύ λιγότερο σε σχέση με πέρυσι καθώς η παρουσία (κυρίως) του Λορέντζο Μπράουν, δίνει τη δυνατότητα στον Άταμαν να τον διαχειριστεί εξαιρετικά και να τον χρησιμοποιεί «φρέσκο» και ξεκούραστο όταν «κλείνουν» τα ματς.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στα τελευταία εξάλεπτα των αγώνων της φετινής διοργάνωσης, ο Σλούκας έχει πετύχει τους 23 από αυτούς τους 47 πόντους, δηλαδή σχεδόν τους... μισούς! Επίσης έχει μοιράσει και το 26% των ασίστ του στο ίδιο διάστημα, με επτά τελικές πάσες από τις συνολικά 26 που έχει στην Euroleague από το ξεκίνημα της χρονιάς!

Το shot Chart του Σλούκα στα τελευταία εξάλεπτα

Κλείνει τα ματς με 5/5 τρίποντα!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Τα ποσοστά ευστοχίας του είναι τρομακτικά! Συγκεκριμένα έχει μετρήσει 7/8 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 5/5 τρίποντα (!) και 2/3 δίποντα. Επίσης έχει 4/4 βολές όταν και εφόσον χρειάστηκε να βρεθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως έκανε δηλαδή και στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο Βελιγράδι.

Από αυτά τα σουτ, τα 6/6 έχουν να κάνουν με τζαμπ σουτ, 1/1 με floater και 0/1 layup. Η αγαπημένη του κίνηση είναι το pull-up σουτ με 3/3 σουτ (2/2 τρίποντα, 1/1 δίποντο) ενώ έχει 2/2 τρίποντα από καταστάσεις catch and shoot από ασίστ των Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Και το αξιοσημείωτο σε αυτές τις προσπάθειες του Σλούκα; Τίποτε δεν ήταν εύκολο καθώς και τα 7/8 σουτ (ποσοστό της τάξεως 88% στα τελευταία εξάλεπτα) ήταν contested και όχι ελεύθερα. Κάτι που κάνει ακόμα πιο σημαντική την προσφορά του Έλληνα γκαρντ.

Μάλιστα και όσον αφορά τις ασίστ, η δημιουργία του ήταν μνημειώδης! Οι πάσες του ήταν... ακριβείας και πρόσφερε 7/7 σουτ. Δηλαδή άλλους 19 πόντους! Και αν συνυπολογιστούν και οι 23 δικοί του, στο σύνολο ο Κώστας Σλούκας ήταν υπεύθυνος για 42 πόντους των «πρασίνων» στα τελευταία εξάλεπτα των αγώνων της φετινής Euroleague!

Ο τρόπος που έχει σκοράρει ο Σλούκας στα τελευταία εξάλεπτα

Χειριστής στα Pick N Roll: 2 πόντοι με 1/2 δίποντα

Catch and shoot: 6 πόντοι με 2/2 τρίποντα

Catch and drive με pull-up σουτ: 8 πόντοι με 2/2 τρίποντα και 1/1 δίποντο

Hand Off: 3 πόντοι με 1/1 τρίποντο

Βολές: 4 πόντοι με 4/4 από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας»

Οι ασίστ του Σλούκα στα τελευταία εξάλεπτα