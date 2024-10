Το εντυπωσιακό φινάλε στο τρομερό ντέρμπι και τη νίκη της Ζάλγκιρις με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα με 86-84.

Στην 6η αγωνιστική της Euroleague, η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε στη Λιθουανία τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο πλευρές πρόσφεραν ένα απολαυστικό ντέρμπι το οποίο έληξε τελικά 86-84 υπέρ των γηπεδούχων.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς ήταν πραγματικά τρομερά. Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με τρίποντο έκανε το 84-84 αφήνοντας στους παίκτες μόλις 1 δευτερόλεπτο για να εκδηλώσουν επίθεση μετά το time out. Ο Ντάνστον ωστόσο, βρέθηκε στο σωστό σημείο την πιο σωστή στιγμή και με floater έκανε buzzer beater για τη νίκη με 86-84.

