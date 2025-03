Ένα τρίποντο του Σιλβέιν Φρανσίσκο στάθηκε αρκετό για να χαρίσει στην Ζάλγκιρις τη νίκη επί της Γιουβέντους με 84-81 στην παράταση για την 19η αγωνιστική του LKL.

Η Ζάλγκιρις είδε τον... χάρο με τα μάτια της στο εντός έδρας παιχνίδι με την Γιουβέντους για την 19η αγωνιστική του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Τα φώτα φυσικά ήταν στραμμένα πάνω στον Αϊζάια Γουόνγκ, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας ως αντικαταστάτης του Λόνι Γουόκερ. Αγωνίστηκε 07:05 λεπτά και είχε 10 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Βέβαια αυτός που έδιωξε τα... φαντάσματα από την «Zalgirio Arena» ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο (11π., 3/3δίπ., 1/8τρ.) ο οποίος με τρίποντο στα 10'' πριν από το τέλος της παράτασης έβαλε «φαρδιά-πλατιά» την υπογραφή του για τη νίκη με 84-81. Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Γάλλου γκαρντ ύστερα από... επτά άστοχα που είχαν προηγηθεί.

First Isaiah Wong points in Zalgiris jersey. Welcome to the team, Isaiah! 😎 pic.twitter.com/SFJG7YPNbM

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 2, 2025

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Άλεν Σμάιλαγκιτς με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Γκεντράιτις, Σιρβίντις, οι οποίοι είχαν από 11 πόντους ο καθένας. Για την αξιόμαχη Γιουβέντους που έφτασε πολύ κοντά στην έκπληξη, καλύτερος ήταν ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Λαουρίνας Μπελιάουσκας με 21 πόντους και 7/13 εντός παιδιάς ωστόσο αστόχησε στο τελευταίο σουτ για την 2η παράταση.

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)