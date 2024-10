Ο Ερυθρός Αστέρας ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά ο Μπράιαντ Ντάνστον είπε την... τελευταία λέξη, δίνοντας με 86-84 τη νίκη στη Ζάλγκιρις. Ένσταση από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στο 35ο λεπτό.

Αυτό το τέλος στο Κάουνας δε γίνεται ούτε σε ταινία. Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ ισοφάρισε με τρίποντο για τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το 1.3'' το οποίο είχε η Ζάλγκιρις στη διάθεσή της, έδωσε την ευκαιρία στον Ντάνστον να υπογράψει μία τεράστια νίκη με 86-84.

Με τους Λιθουανούς να συνεχίζουν έτσι την ξέφρενη πορεία τους στην EuroLeague, φτάνοντας σε ρεκόρ 5-1. Με απουσίες παρατάχθηκε ο Ερυθρός Αστέρας, που δεν είχε Τεόντοσιτς και Μπολομπόι, ενώ ο Πετρούσεφ αγωνίστηκε για 8 λεπτά. Με τους Σέρβους να έχουν παράπονα από τη διαιτησία και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να καταθέτει ένσταση στο 35ο λεπτό για ένα φάουλ που χρεώθηκε στον Κάλινιτς. Ο Ερυθρός Αστέρας ισχυρίζεται πως υπήρχε αντιαθλητικό σε βάρος του, κάτι που δεν καταλόγισαν ούτε από το instant replay οι διαιτητές.

