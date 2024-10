Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το σύνθημα για νίκη και κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ στο κατάμεστο ΣΕΦ και θέλει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα με νίκη επί της Μπαρτσελόνα ξανά όπως όλα δείχνουν σε γήπεδο που θα είναι sold out.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με ομιλία στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί των Μαδριλενων, στάθηκε στο ματς που ακολουθεί με τους Καταλανούς και ζήτησε να συνεχίσει η ομάδα του στο ίδιο μοτίβο.

«Σήμερα παίξαμε σαν Ολυμπιακός. Γυρίσαμε πίσω σε αυτό που είμαστε ως ομάδα. Είχαμε πρόβλημα με τα ριμπάουντ στα προηγούμενα ματς, σήμερα είχαμε 12 περισσότερα. Είχε 6 ο Νάιτζελ και 9 ο Σακ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίξατε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και κυριαρχήσαμε γιατί είχαμε 12 ριμπάουντ περισσότερα. Ακόμα και αν ερχόταν η ήττα, όμως, θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Έχουμε παιχνίδι σε δύο ημέρες και θέλω να είμαστε έτσι. Πάμε!», ανέφερε.

Post game with Bartzokas and the @Olympiacos_BC team 🗣️



The goal is to go again in two days 💪#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/euP3XptCUS