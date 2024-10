Ολυμπιακός: «Σηκώστε το χέρι αν νιώθετε όπως ο Σάσα» (vid)

O Oλυμπιακός είπε την καθιερωμένη καλημέρα στον κόσμο του με τον πανηγυρισμό του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα κόντρα στη Ρεάλ και κατάφερε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη στο κατάμεστο ΣΕΦ. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ πιστή στο ραντεβού της είπε την καλημέρα της στον κόσμο.

Πρωταγωνιστής ο Σάσα Βεζένκοβ και ο πανηγυρισμός του μετά το μεγάλο τρίποντο που... κλείδωσε τη νίκη των Πειραιωτών. «Καλημέρα! Σηκώστε το χέρι αν ξυπνήσατε το πρωί και νιώθετε όπως ο Σάσα!», έγραψαν οι ερυθρόλευκοι.

Δείτε το video

Kalimera! ☀️☕️😎



Put your hand up ☝🏽 if you woke up this morning feeling like Sasha!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/d1wJQi1tBt