Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού πριν από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και παράλληλα το πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι των «αιωνίων» στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», την στιγμή που μπήκε στην κεντρική σάλα του γηπέδου ώστε να πάρει τη θέση του στον πάγκο, γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας του Πειραιά που είχαν γεμίσει τις κερκίδες στο Φάληρο.

The noise goes UP a level when coach Bartzokas enters 🫡🔥#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/7wCJYbGEGB