Η Φενέρμπαχτσε έχει γεμίσει το «Ulker Sports and Event» με σημαίες της χώρας ένεκα της μέρας της δημοκρατίας της Τουρκίας, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν του Παναθηναϊκού να αντικρίζει την εικόνα χαμογελώντας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR των πολλών προβλημάτων δοκιμάζεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (25/10, 20:45, Novasports 4HD) για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ενώ το κλίμα είναι ιδιαίτερο στη γείτονα χώρα.

Και αυτό γιατί το «Ulker Sports and Event Hall» έχει γεμίσει με τουρκικές σημαίες σε κάθε θέση του, ένεκα της ημέρας της δημοκρατίας που γιορτάζεται στην Τουρκία στις 29 Οκτωβρίου.

Την εικόνα αυτή αντίκρισε με χαρά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να εισέρχεται στην κεντρική σάλα του γηπέδου για προθέρμανση. Η κάμερα της EuroLeague τον «συνέλαβε» να χαμογελά όταν είδε τις τουρκικές σημαίες σε κάθε σπιθαμή της έδρας της Φενέρ.

Seeing all those Turkish flags puts a smile on the face of Yurtseven 😊#EveryGameMatters pic.twitter.com/PPVSqTiBAN