Ο Σέρχιο Γιουλ πρόσφερε μία από τις πιο περίεργες φάσεις της σεζόν καθώς η μπάλα μετά από προσπάθεια για τρίποντο «καρφώθηκε» στο πάνω μέρος της στεφάνης!

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, με τη «βασίλισσα» να μοιάζει... αγριεμένη και να επικρατεί με 95-72.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, συγκεκριμένα στα 4:40 περίπου λεπτά πριν από τη λήξη, ο Σέρχιο Γιουλ επιχείρησε να σουτάρει για 3 πόντους.

Η μπάλα έφτασε στο καλάθι και «καρφώθηκε» στην πάνω πλευρά της στεφάνης, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα της σεζόν!

What are the odds of this happening? 😅🏀 pic.twitter.com/3NGlk6Dfsg