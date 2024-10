Η συνεργασία των Μάριους Γκριγκόνις-Ματίας Λεσόρ έβγαλε μία εντυπωσιακή φάση στην Uber Arena του Βερολίνου που ολοκληρώθηκε με το δυναμικό κάρφωμα του Γάλλου σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα για την πρεμιέρα της EuroLeague, ξεκινώντας το φετινό ταξίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση από το γήπεδο που πανηγύρισε πέρσι τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, ο Μάριους Γκριγκόνις βρήκε ωραία τον Ματίας Λεσόρ και εκείνος τελείωσε τη φάση με δυναμικό κάρφωμα, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +10 για τους «πράσινους» (32-42, 17').



