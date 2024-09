Μπέβερλι: «Θα είναι δύσκολο για ομάδα του ΝΒΑ να νικήσει στο Καλλιμάρμαρο, φοβερός ο κόσμος του Παναθηναϊκού»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποτελεί πλέον κομμάτι της ευρωπαϊκής μπασκετικής πραγματικότητας και με τοποθέτηση του στο podcast που ηχογραφεί ο ίδιος εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από τα παιχνίδια στο Καλλιμάρμαρο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Το έκτο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέκτησε πολύ σύντομα θρυλικές διαστάσεις, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Χάποελ Τελ Αβίβ και πρώην ΝΒΑερ, Πάτρικ Μπέβερλι να τοποθετείται στο podcast που με ειδική άδεια της ομάδας του ηχογράφησε μετά από το παιχνίδι με τη Μπανταλόνα, αποθεώνοντας τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την συνολική εμπειρία στο Καλλιμάρμαρο.

«Ουάου. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα. Στο πρώτο Ολυμπιακό στάδιο. Στις κερκίδες υπήρχαν περίπου 40 με 50 χιλιάδες άνθρωποι σε παιχνίδι μπάσκετ σε ανοιχτό γήπεδο. Ήταν φοβερό. Δεν υπήρχαν καν φίλαθλοι άλλων ομάδων. Μόνο του Παναθηναϊκού. Θα είναι δύσκολο για ομάδα του ΝΒΑ να νικήσει εκεί. Δεν λέω ότι είναι απίθανο, αλλά θα είναι δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Περίπου 50 χιλιάδες άτομα εναντίον σου. Κάθε λάθος σου θα μετράει πολύ περισσότερο. Κάθε χαμένο σουτ θα κοστίζει περισσότερο. Κάθε καλάθι του αντιπάλου θα είναι σαν μαχαιριά. Θα είναι σκληρό. Υπήρξαν παιχνίδια ομάδων της Euroleague κόντρα σε ομάδες του ΝΒΑ. Νομίζω ήταν οι Λέικερς κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι οι Λέικερς είχαν χάσει από τη Μπαρτσελόνα. Έχουν υπάρξει τέτοια παραδείγματα. Όμως πρέπει να είναι ένας αγώνας που σημαίνει κάτι περισσότερο από το μπάσκετ που υπάρχουν πράγματα από πίσω. Σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας κόντρα στη Μπαρτσελόνα, οκ μπορεί να πας χαλαρά. Αλλά σε ένα παιχνίδι που κρύβει ένα βαθύτερο νόημα, έχει μεγαλύτερη πίεση τότε μπορεί να σε τσιτώσει περισσότερο».

