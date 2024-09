Τα πρόσωπα αρκετών συμπαικτών του αντίκρισε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πριν από μερικές ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά του στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός βρισκόταν στην Ιταλία για το φιλικό με την Τράπανι, ανήμερα της 22ας Σεπτεμβρίου και έτσι ο 31χρονος έσβησε τα κεράκια με καθυστέρηση.

A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday Larry!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/kyXsCD4GKP