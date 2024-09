Μάικ Τζέιμς: «Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»

Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε διάλογο με έναν ακόλουθό του στο X και παραδέχθηκε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.

Η EuroLeague μετρά αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν 2024/25 και η ήττα από τη Μάλαγα στον τελικό του ισπανικού Supercopa προσγείωσε απότομα την περσινή φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ουνικάχα σόκαρε τους Μαδριλένους, με τον Τσους Ματέο να παραδέχεται ότι η «Βασίλισσα» χρειάζεται ενίσχυση ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η Ρεάλ πορεύεται πια δίχως τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε που συνεχίζει πλέον στους Σίξερς.

Στο μεταξύ, ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε διάλογο με ακόλουθό του στο X με αφορμή την ήττα της Ρεάλ, ο οποίος τον προκάλεσε λέγοντάς του: «Η Ουνικάχα κατέκτησε το ισπανικό Supercopa απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αλλά ο Μάικ Τζέιμς λέει ότι είναι καλύτεροι. Είναι αστείο από μόνο του».

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό απάντησε: «Κέρδισαν ένα παιχνίδι και τώρα είναι οι καλύτεροι! Και η Ρεάλ δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός».

They win one game and now they the best lol. And Madrid ain’t the best team in Europe. Currently panathinaikos is