Παναθηναϊκός για τη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο: «Αφήνοντας μια κληρονομιά γραμμένη στα αστέρια»

Ο μπασκετικός κόσμος «υποκλίθηκε» στο έκτο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Παναθηναϊκό μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει λίγο για ιστορική κληρονομιά.

Το έκτο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανήκει πλέον στις σελίδες τις ιστορίας, αποτυπωμένο με ολόχρυσα γράμματα. Χθες στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκαν 42000 φίλοι του μπάσκετ για να απολαύσουν τους αγώνες, να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία στο αρχαίο στάδιο, αλλά και για να αποτείνουν φόρο τιμής στον «θρυλικό» παράγοντα των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην ιστορική βραδιά με τα συναισθήματα να πρωταγωνιστούν

«Μια βραδιά στην οποία έσπασαν ρεκόρ με τους 42000 φίλους μας στο πλευρό μας, αφήνοντας μια κληρονομιά γραμμένη στα αστέρια. Ιστορία παντοτινά δική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το «τριφύλλι».

A record-breaking night with 42,000 by our side, leaving a legacy written in the stars ✨



History, forever ours! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #UnderTheStars #PavlosGiannakopoulosTournament #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/qlUvrtdFYg