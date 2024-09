Καλάθης: «Σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, ο στόχος είναι να κερδίζω τίτλους»

Για τους στόχους του με τη Μονακό και τον... Λάρι Μπερντ μίλησε στη media day της ομάδας ο Νίκ Καλάθης!

Ο Νικ Καλάθης έχει ανοίξει από φέτος το καλοκαίρι ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτό της Μονακό. Και κατά τη media day της ομάδας, απάντησε για τον λόγο που έκανε αυτήν την επιλογή.

«Το να έρθω στη Μονακό ήταν εύκολο. Σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, ο στόχος είναι να κερδίζω τίτλους. Θέλω να φέρω εμπειρία και ηγεσία. Στην καριέρα μου έχω υπάρξει σε κάθε πιθανή κατάσταση. Έχουμε ένα γκρουπ βετεράνων που ξέρουν πώς να παίζουν μαζί, να προσαρμόζονται και να βρίσκουν λύσεις για την ομάδα.

Όσο περνάει ο καιρός θα παίζουμε καλύτερα. Το Final Four αποτελεί έναν ρεαλιστικό στόχο, δεδομένης της ποιότητας που έχει το ρόστερ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νικ Καλάθης.

Ενώ στη συνέχεια έδωσε τη δική του απάντηση για το Νο33 που θα έχει στην πλάτη του. «Πάντοτε ήμουν φαν του Λάρι Μπερντ, αν και θα ήθελα να σουτάρω τόσο καλά όπως εκείνος» απάντησε ο Καλάθης με αρκετή δόση χιούμορ. Άλλωστε παρουσιάστηκε ιδιαιτέρως ευδιάθετος, ξεκινώντας με μια... γαλλική καλημέρα.

