Ολυμπιακός για Ίβκοβιτς: «Για πάντα στις καρδιές μας»

H KAE Oλυμπιακός δεν ξεχνά τον τεράστιο Ντούσαν Ίβκοβιτς που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 16 Σεπτέμβρη του 2021.

Τρία χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο θρύλος του Ολυμπιακού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ντούσαν Ίβκοβιτς έφυγε από τη ζωή. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ανάρτηση της έδειξε πως δεν ξεχνά τον τεράστιο Σέρβο, ο οποίος οδήγησε την ομάδα σε δύο κατακτήσεις Euroleague, το 1997 και το 2012. H KAE ανέβασε μια συγκινητική ανάρτηση μαζί με μια φωτογραφία του Ίβκοβιτς, γράφοντας: «Ντούσαν Ίβκοβιτς, για πάντα στις καρδιές μας».

Η ανάρτηση

𝐃𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐈𝐯𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 | Always in our hearts...#RIP #DusanIvkovic #OlympiacosBC pic.twitter.com/dRtj8OqZ8K