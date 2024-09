Μπραζντέικις για Ολυμπιακό: «Έχουν ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ»

Το ρόστερ του Ολυμπιακού μετά και την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ, σχολίασε σε συνέντευξή του ο πρώην «ερυθρόλευκος», Ίγκνας Μπραζντέικις.

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις μετά την παρένθεση ενός έτους στον Ολυμπιακό, επέστρεψε στη Ζάλγκιρις και το Κάουνας, όπου και ξεκίνησε την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Λιθουανός σχολίασε, σε συνέντευξή του στο Basketnews, το ρόστερ του Ολυμπιακού, μετά και τη σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ, δείχνοντας με τον τρόπο του πόσο δυνατό είναι το ρόστερ των Πειραιωτών.

«Έχουν ένα πολύ πολύ πολύ ταλαντούχο ρόστερ. Θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσαρμοστούν οι πεντάδες, αλλά έχουν ένα απίστευτο ρόστερ» ανέφερε σχετικά ο Λιθουανός, ο οποίος την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό μέτρησε σε 27 παιχνίδια της EuroLeague, 3.6 πόντους σε περίπου 11 λεπτά συμμετοχής, έχοντας παράλληλα και 1.7 ριμπάουντ, 0.6 ασίστ.

Ignas Brazdeikis reacts to Evan Fournier's move to Olympiacos: "They have a very, very, very talented roster. It'll be really interesting to see how they adjust and formulate their lineups, but they've got one hell of a roster."