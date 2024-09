Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR και ο Εργκίν Αταμάν είχε τον... δικό του τρόπο να τον αποχαιρετήσει.

Όπως έγινε γνωστό ο Πολωνός σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ουνικάχα Μάλαγα τα δύο επόμενα χρόνια καθώς αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Λίγο πριν αποδεσμευτεί από τους «πράσινους» προκειμένου να ταξιδέψει στην Ισπανία, ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να τον αποχαιρετήσει, να απολογηθεί και να θυμηθεί τις περιπτώσεις των Ντζάναν Μούσα και Φιλίπ Πετρούσεφ στους οποίους δεν είχε δώσει ευκαιρίες και αργότερα είχε αποδεσμεύσει από την Αναντολού Εφές.

«Θα χρειαστώ ένα λεπτό να κάνω μια ανακοίνωση. Σήμερα ήταν η τελευταία προπόνηση του Όλεκ με την ομάδα μας. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή στου στην ομάδα την περασμένη χρονιά. Δεν είχα την ευκαιρία να σου δώσω περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Euroleague αλλά ήσουν άξιο μέλος αυτής της πρωταθλήτριας ομάδας» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν ήμουν στην Εφές αποδέσμευσα τον Ντζάναν Μούσα και στη συνέχεια έγινε σταρ σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες. Έπειτα αποφάσισε να φύγει ο Πετρούσεφ γιατί ήθελε να γίνει παίκτης του NBA. Πλέον παίζει στον Ολυμπιακό βγάζοντας αρκετά χρήματα. Οπότε, ελπίζω η απόφαση μου να είναι λάθος για εσένα και να επιστρέψεις στην ομάδα τα επόμενα χρόνια με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο».

Στη συνέχεια ακολούθησε το αποχαιρετιστήριο... φατούρο από τους συμπαίκτες του!

