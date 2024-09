Αινιγματική ανάρτηση Ραζνάτοβιτς «φωτογραφίζοντας» Πετρούσεφ και Μπαλτσερόφσκι

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς «φωτογράφησε» τις αποχωρήσεις των Φιλίπ Πετρούσεφ και Όλεκ Μπαλτσερόφσκι από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σε Ολυμπιακό (κυρίως) και σε Παναθηναϊκό AKTOR τις τελευταίες ώρες.

Οι «ερυθρόλευκοι» έριξαν την «βόμβα» του καλοκαιριού κάνοντας δικό τους τον Εβάν Φουρνιέ όπως έγραψε το Gazzetta, ενώ το αποκλειστικό ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Φιλίπ Πετρούσεφ θα δοθεί δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα! Κάτι για το οποίο εμμέσως πλην σαφώς αναφέρθηκε και ο ατζέντης του Σέρβου σέντερ.

Ο Μίσκο Ραζντάτοβιτς, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, έγραψε ότι «μερικές φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι παίκτες αλλάζουμε τα πάντα εκτός από το χρώμα» φωτογραφίζοντας τους δύο πελάτες του.

Ο μεν Πετρούσεφ προκειμένου να αφήσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού για τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα, ο δε Μπαλτσερόφσκι να αποχωριστεί τα πράσινα του Παναθηναϊκού για τα πράσινα της Ουνικάχα Μάλαγα.

Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες. Αν όχι ώρες...

Sometimes, during the summer, players change everything, except the color…..#BeoBasket