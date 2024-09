Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Τσεντί Οσμάν ώστε να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Sportando, η Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Τσεντί Οσμάν, ο οποίος φαίνεται ότι είναι εκλεκτός ώστε να πάρει τη θέση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Η «Βασίλισσα» φαίνεται ότι στο προηγούμενο διάστημα είχε κινηθεί και για την απόκτηση του Σέμι Οτζελέγκε της Βαλένθια. Ο 29χρονος Τούρκος που αγωνίζεται και στη θέση του σμολ φόργουορντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φορούσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, μετρώντας κατά μέσο όρο από 6,8 πόντους με 2,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 17,6 λεπτά εντός παρκέ.

Στο παρελθόν έχει περάσει 6 σεζόν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ενώ από το 2011 μέχρι και το 2017 ανήκε στην Αναντολού Εφές, έχοντας μία διετία (2011-13) ως δανεικός στη Περτεβνιγιάλ.

🚨💣 Real Madrid is in talks with Cedi Osman.



Turkish 🇹🇷 forward is the first choice of the Spanish power house to replace Guershon Yabusele. Real Madrid 🔵⚪️ also targeted Semi Ojeleye in recent days 🇪🇸 pic.twitter.com/gZeoWerFDc