Οι Σίξερς ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ήταν η επόμενη κίνηση. Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και οι Φιλαντέλφια 76ερς ανακοίνωσαν την προσθήκη του Γάλλου φόργουορντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Σίξερς, οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί. Ο Γιαμπουσέλε θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 28, την οποία είχε φορέσει για τελευταία φορά ο Άντριου Λανγκ το 1993.

Guerschon Yabusele (@yabusele28) will wear No. 28 for the #Sixers. Number last worn by Andrew Lang in 1993. #NBA pic.twitter.com/rQsltV3Pag