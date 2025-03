Η EuroLeague θυμήθηκε το μεγάλο νικητήριο σουτ του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος σαν σήμερα πριν 7 χρόνια... σκότωσε τον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα με τη φανέλα της, περισσότερο, αγαπημένης του, Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλοι γνωρίζουν, και περισσότερο οι Ευρωπαίοι, πως τα... μαγικά που κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς στο NBA, συνήθιζε να τα κάνει από πολύ μικρός με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο κορυφαίο επίπεδο της «Γηραιάς ηπείρου».

Οι άνθρωποι της EuroLeague θυμήθηκαν την τριποντάρα που είχε πετύχει ο Σλοβένος σταρ σαν ημέρα (31/3) πριν από επτά χρόνια και συγκεκριμένα το 2018. Ήταν παιχνίδι κανονικής περιόδου ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ρεάλ Μαδρίτης, με την τελευταία κατοχή να ανήκει στους Μαδριλένους και τον Ντόντσιτς να δείχνει την κλάση του.

Ο 19χρονος, τότε, περιφερειακός ταλαιπώρησε τον Όγκνιεν Ντόμπριτς, τον σώριασε στο παρκέ και πέτυχε το τρίποντο από την κορφή για το τελικό 79-82 σχεδόν σε νεκρό χρόνο με το οποίο η Ρεάλ απέδρασε από το Βελιγράδι. Έτσι, ο Λούκα Ντόντσιτς πλήγωσε τον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα, του οποίου είναι δηλωμένος οπαδός από την παιδική του ηλικία και χάρισε τη νίκη στην, περισσότερο, αγαπημένη του, Ρεάλ Μαδρίτης.

On this day in 2018 @luka7doncic hit a game winner in EuroLeague 🤯 pic.twitter.com/1eemmXBdPh