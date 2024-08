Με χάντμπολ ασχολήθηκαν οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, αφήνοντας για λίγο την πορτοκαλί μπάλα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της ερχόμενης σεζόν, με τους παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου να βρίσκουν χρόνο να... κλέψουν από το μπάσκετ και να το γυρίζουν στο χάντμπολ.

Οι Σέρβοι άλλωστε έχουν τη δική τους παράδοση στο άθλημα και οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, έδειξαν να το 'χουν. Οι Νεμάνια Νέντοβιτς και Νίκολα Κάλινιτς φάνηκε πως γνωρίζουν πολύ καλά τις κινήσεις, ενώ ο Μίλος Τεόντοσιτς δοκίμασε την τέχνη του στην πάσα, κομμάτι στο οποίο άλλωστε μπορεί να αποδειχθεί κορυφαίος σε οποιοδήποτε άθλημα.

Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα παίζουν χάντμπολ

А током кратке паузе наши кошаркаши су се опробали и у рукомету 🔴⚪️



In the meantime let’s see if our players can play handball 💪🏼#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/6fWBAbhyRx