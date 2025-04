Η Παρτίζαν, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πήρε τη νίκη στο ντέρμπι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 85-77, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο σερί των τριών νικών της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου στα ντέρμπι κόντρα σε εκείνη του Ομπράντοβιτς.

Ματς για σκληρά νεύρα είχαμε στο Βελιγράδι, με την Παρτίζαν να επικρατεί του Ερυθρού Αστέρα με 85-77 για την 28η αγωνιστική της ABA League.

Η Παρτίζαν είχε φτάσει ακόμη και στο +10, με τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να επιστρέφει και να είναι για τα καλά μέσα στο ματς μέχρι το 38'. Εκεί, ένα τρίποντο του Μπράουν έδωσε αέρα στην Παρτίζαν, η οποία κράτησε τα ηνία μέχρι το τέλός.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Παρτίζαν έβαλε τέλος στο σερί των τριών νικών του Ερυθρού Αστέρα, ενώ ανέβηκε στο 24-4, κρατώντας απόσταση αναπνοής από την πρώτη Μπούντουτσνοστ (25-3). Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, υποχώρησε στο 20-7 και μένει μόνος τέταρτος.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν των 24 πόντων ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς και 10 ο Μπράντον Ντέιβις.

