Η Ζαλγκίρις Κάουνας θέλησε να γιορτάσει τα 80 χρόνια ιστορίας με ένα επικό βίντεο. Μία ιπτάμενη φανέλα πάνω από τη Zalgirio Arena. Μόνο που μπλέχτηκε σε νομικές περιπέτειες! Αλλά όχι ακριβώς...

Η πρόθεση της Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν αγνή. Ο εορτασμός 80 ετών ιστορίας θα είναι ξεχωριστός. Και το τμήμα μάρκετινγκ της ομάδας σκέφτηκε τη δημιουργία ενός βίντεο, με πολλά drone να μεταφέρουν στη Zalgirio Arena τη φετινής φανέλας της ομάδας με τον συμβολικό αριθμό 80.

Μόνο που το βίντεο προκάλεσε μπελάδες. Η λιθουανική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας διεξάγει έρευνα για την παράνομη χρήση drone από τη Ζαλγκίρις, ζητώντας να μάθει το μοντέλο των συσκευών και τα στοιχεία του χειριστή.

Μόνο που αυτό μοιάζει αδύνατο. Βλέπετε, το βίντεο είναι προϊόν CGI, δεν υπάρχει ούτε η φανέλα, ούτε φυσικά τα drone. Με τον υπεύθυνο του μάρκετινγκ της Ζαλγκίρις, Ίγκνας Βισνιάουσκας να σχολιάζει την καλή δουλειά που έκαναν οι συνεργάτες του, ικανή να μπερδέψει ακόμη και τη λιθουανική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας.

80th anniversary 🌟 season is coming soon. Are you ready to make some noise at @ZalgirioArena? 💥 pic.twitter.com/cPSXBLXgg5