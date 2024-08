Η Ζαλγκίρις έκλεισε και ανακοίνωσε το ρόστερ της σεζόν 2024/25

H Ζαλγκίρις Κάουνας ενημέρωσε πως έκλεισε το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και παρουσίασε τους αριθμούς των 14 παικτών που έχουν τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.

H Ζαλγκίρις Κάουνας έμεινε πέρσι μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της EuroLeague και προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας τους 14 παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ.

Συγκεκριμένα, οι Λιθουανοί θα πορευτούν χωρίς τους Κίναν Έβανς και Ρόλαντς Σμιτς που αποχώρησαν για τον Ολυμπιακό και την Αναντολού Εφές, αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο Ίγκνας Μπραζντέικις επέστρεψε στο Κάουνας έπειτα από την περσινή χρονιά στους Πειραιώτες ενώ ο Αντρέα Τρινκιέρι μπορεί να υπολογίζει επίσης στους Τάιρον Γουάλας, Άλεν Σμάιλαγκιτς, Σιλβέν Φρανσίσκο και τον έμπειρο Μπράιαντ Ντάνστον.

