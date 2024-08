EuroLeague για το ματς στο Καλλιμάρμαρο: «Τα πιο... καυτά εισιτήρια στην πόλη»

H EuroLeague αποθέωσε τον Παναθηναϊκό, ενόψει του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, εξηγώντας πως έχει το πιο... καυτό εισιτήριο!

Το 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα είναι ξεχωριστό, καθώς πρόκειται να γίνει σε ανοικτό στάδιο. Σε ένα από πλέον εμβληματικά γήπεδα της Ελλάδας, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ήδη τα 35.000 εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί σε διάστημα 35 ωρών και όσοι βρεθούν στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται να παρακολουθήσουν κάτι μοναδικό.

Η EuroLeague, χρησιμοποιώντας τα social media της, έκανε λόγο για το «πιο... καυτό εισιτήριο στην πόλη», ρωτώντας παράλληλα τους χρήστες του διαδικτύου αν πρόλαβαν να προμηθευτούν εισιτήρια.

The hottest ticket in TOWN 🎟



Who managed to secure a ticket to the Pavlos Giannakopoulos tournament in such an incredible venue?#EveryGameMatters pic.twitter.com/OOHuqUrfRl