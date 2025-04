Ο Κέντρικ Ναν, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του κατά την είσοδο στα αποδυτήρια μετά τη σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μονακό, έχοντας επιβληθεί με 88-76, σε μία βραδιά η οποία ανήκει δικαιωματικά στον τρομερό Κέντρικ Ναν που έφτασε στο τέλος του αγώνα να μετράει 37 πόντους και μόλις 35 δευτερόλεπτα εκτός παρκέ!

Ο Αμερικάνος γκαρντ, γνώρισε την αποθέωση από όλους ενώ όπως φαίνεται και μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η «πράσινη» ΚΑΕ, την ώρα που μπήκε στα αποδυτήρια οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάλεσε το "Κ" όταν χρειάζεσαι καλάθι».

“Call K when you need a bucket”: @juanchiviris41 🗣️☘️



Full video exclusively on CLUB 1908 📱



👉 https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/wq9mluUKmj