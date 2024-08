Το 6ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο έγινε sold out σε διάστημα 35 ωρών!

Όποιος πρόλαβε, θα πάει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου για τις δύο αναμετρήσεις του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι τα 35.000 διαθέσιμα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε διάστημα 35 ωρών! Κάτι που σημαίνει ότι οι χώροι που έχουν προβλεφθεί για τη φιλοξενία των φιλάθλων θα είναι γεμάτοι.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Αναντολού Εφές και η Παρτίζαν θα είναι οι ομάδες που θα αποτελέσουν την τετράδα του τουρνουά, με τους Σέρβους του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να είναι οι αντίπαλοι των πρωταθλητών Ευρώπης (22:00).

19.00: Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ

22.00: Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

