Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ονειρεύεται να περάσει ξανά τον Ατλαντικό μετά τη διετία 2017-19 ωστόσο το NBA-out στο συμβόλαιο του Γάλλου φόργουορντ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανέρχεται 2.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Γαλλίας στην πορεία της ως τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 14 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και μία ασίστ, έχοντας παράλληλα ως highlight το απίθανο poster dunk στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε με ένα tweet την επιθυμία του για μία δεύτερη ευκαιρία στο ΝΒΑ όπου αγωνίστηκε τη διετία 2017-19 με τους Μπόστον Σέλτικς, καλώντας μαζί του τον Ματίας Λεσόρ και τον Αϊζάια Κορντινιέ.

Ο Γιαμπουσέλε βγαίνει στη free agency το καλοκαίρι του 2025 και σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, το NBA-out στο συμβόλαιο του ασημένιου Ολυμπιονίκη με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανέρχεται 2.5 εκατομμύρια δολάρια. Σε κάθε περίπτωση, οι ομάδες του ΝΒΑ μπορούν να καταβάλλουν 850.000 δολάρια και ο εκάστοτε παίκτης καλύπτει τη διαφορά.



League sources tell @TheSteinLine that France star Guerschon Yabusele has one season left on his Real Madrid contract — with an NBA buyout of $2.5 million.



The buyout was just $1 million had Yabusele been pursued by an NBA team before July 15.



