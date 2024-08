Γιαμπουσέλε σε Λεσόρ: «Ίσως πρέπει να μας πάρουν μαζί στο ΝΒΑ»!

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε ένα αινιγματικό tweet εκφράζοντας την επιθυμία του για μία δεύτερη ευκαιρία ώστε να γυρίσει στο ΝΒΑ και ο Ματίας Λεσόρ απάντησε στον συμπατριώτη του, υπενθυμίζοντας στον παίκτη της Ρεάλ ότι οι δυο τους είναι free agents το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Γαλλίας στην πορεία της ως τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ 2024, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 14 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και μία ασίστ μ.ό., έχοντας ως highlight το τρομερό κάρφωμα πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μία μέρα μετά τον τελικό με τους Αμερικανούς, ο Γιαμπουσέλε ανέφερε στο Twitter: «Περιμένω για μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαι έτοιμος».

Ο παίκτης της Ρεάλ εξέφρασε ουσιαστικά την επιθυμία του για μία δεύτερη ευκαιρία στο ΝΒΑ όπου αγωνίστηκε τη διετία 2017-19 με τους Μπόστον Σέλτικς, σημειώνοντας 2.3 πόντους και 1.4 ριμπάουντ μ.ό. ανά 7.1 λεπτά ανά αγώνα σε 74 συμμετοχές.

Από την πλευρά του, ο Ματίας Λεσόρ απάντησε στον συμπατριώτη του: «Άκουσα ότι εγώ, εσύ και ο Κορντινιέ είμαστε free agents του χρόνου», με τον Γιαμπουσέλε να απευθύνεται στον σέντερ του Παναθηναϊκού: «Ίσως πρέπει να πάρουν και τους τρεις μας»!

They might have to take the 3 of us shiii … 🤷🏾‍♂️🫣